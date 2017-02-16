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Рекомендованы коды новых подакцизных товаров для указания их в декларации

16.02.17 10:47
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С 01.01.2017 подакцизными товарами признаются электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания.

При ввозе в РФ подакцизных товаров налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган налоговую декларацию по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам), где необходимо заполнить коды видов подакцизных товаров.

При этом коды видов в отношении новых подакцизных товаров не предусмотрены. В этой связи, до внесения соответствующих изменений ФНС России рекомендует налогоплательщикам в разделах вышеуказанной налоговой декларации по акцизам отражать следующие коды:

- электронные системы доставки никотина - код 470;

- жидкости для электронных систем доставки никотина - код 471;

- табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания - код 412.

Налоговую базу и объем подакцизной продукции при заполнении налоговой декларации рекомендуется указывать в единицах измерения:

- электронные системы доставки никотина - в штуках (код единицы измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (далее - ОКЕИ - 796);

- жидкости для электронных систем доставки никотина - в миллилитрах (код по ОКЕИ - 111);

- табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания - в килограммах (код по ОКЕИ - 166).

Такие рекомендации дает ФНС в письме № СД-4-3/2416@ от 10.02.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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ФНС дала рекомендации по заполнению декларации на новые виды подакцизных товаров
 
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