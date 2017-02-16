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Фиксированные взносы за 2016 год, уплаченные в 2017 году, уменьшают налог по УСН за 2017 год

16.02.17 15:47
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ИП уплатил фиксированные взносы за 2016 год в 2017 году. Когда их можно учесть для уменьшения налога по УСН? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-11-11/3029 от 23.01.2017.

Сумма уплаченных страховых взносов в фиксированном размере уменьшает сумму налога (авансовых платежей по налогу) только за тот налоговый (отчетный) период, в котором данный фиксированный платеж был уплачен.

Согласно пункту 7 статьи 346.21 Кодекса налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации статьей 346.23 Кодекса. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Таким образом, если ИП на УСН с объектом налогообложения в виде доходов уплатил за 2016 год страховые взносы в 2017 году, то такую сумму страховых взносов ИП вправе учесть при расчете налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, за соответствующий отчетный (налоговый) период 2017 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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