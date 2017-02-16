Банк провел платежку на НДФЛ, но не провел платежку на выплату зарплаты

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Читательница нашего форума в панике – так случилось, что НДФЛ оказался уплачен ранее дня выплаты зарплаты.

Бухгалтер отправил в банк 2 платежных поручения – на зарплату и НДФЛ, но банк провел только один налоговый платеж. С платежкой на зарплату бухгалтер промаялся целый день, пытаясь найти с банком какой-то компромисс, но, увы, не получилось - взаимопонимание так и не было достигнуто.

Гребаный банк (слов нет иных, простите) не пропустил платежку на з/пл. Не та очередность платежа. При этом НДФЛ уже ушел. Пишу отзыв платежного поручения. Отправляю другое с верной очередностью. Платежка висит. В техподдержку не пробиться, время банковского дня истекает.

Потом приходит отказ на отзыв п/п, ибо оно уже принято. Хорошо. Посылаю отзыв на повторно отправленное п/п с комментарием,что отзываю ввиду отказа на отзыв первоначального. ОБЕ платежки на з/пл висят и не уходят.

Дозваниваюсь в техподдержку, посылают к оператору. Оператор не доступен. Банк-Клиент выводит ОТЗЫВ обеих платежек. Банковский день закрыт.((((

Слов нет.

В общем ,НДФЛ ушел, а з/пл нет. Мы попали? Или как-то можно обыграть для налоговой

- Аноним

Участники обсуждения посетовали, что дата уплаты НДФЛ стала иметь слишком большое значение, и бухгалтеры, фигурально выражаясь, ходят по минному полю – опасаясь просрочить уплату на 1 день или заплатить на день раньше положенного срока. «Как нас запугали», - отмечают форумчане, советуя бухгалтеру в этой ситуации отразить в 6-НДФЛ выплату зарплаты днем перечисления НДФЛ.

Поделиться своим видением этой ситуации и дать совет бухгалтеру можно в теме форума «Посоветуйте ,как быть».