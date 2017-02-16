По данным ИФНС за компанией числятся долги по взносам, которых нет по данным ПФР

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Читательница нашего сайта в негодовании. В личном кабинете на сайте ФНС бухгалтер обнаружила информацию о неуплаченных пени по страховым взносам, хотя никаких долгов перед ПФР на 01.01.17 не имелось. Что-то пошло не так в процессе передачи данных из ПФР в ФНС…

«То ли еще будет…», - с грустью прогнозирует бухгалтер.

Вот и первые ласточки по передаче данных. Висят в ЛК какие-то задолженности с пеневками, звоню в ПФ-они говорят нет пеневок, но дальше этого не идет (и так еле-еле посмотрели есть ли пени-говорят нельзя по телефону+записывается все), придется ехать разбираться.

Причем прикольно-в ПФ говорят-а мы данные еще не передавали. Я говорю-а почему же в ЛК в налоговой они есть???

Короче, как и предвиделось, началась муйня (с).

- Fraxine

Обсуждение происходит в теме форума «Ну началось-передача хвостов из ПФ в ФНС».

Напомним, недавно наши читатели жаловались, что пока нигде не могут получить сведения о состоянии расчетов по страховым взносам. ИФНС не включает эти данные в справку, а в личном кабинете эта информация также отсутствует.