Вебинар: Подготовка сведений по страховым взносам за 2016 год и новое в страховых взносах в 2017 году

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На вебинаре "Подготовка сведений по страховым взносам за 2016 год и новое в страховых взносах в 2017 году" от "1С:Сервистренд" рассмотрены вопросы:a) Особенности сдачи отчетности в ПФР за 2016 год в «1С»b) Облагаемый объект, облагаемая база и сумма взносовc) Какую отчетность сдавать в ИФНСd) Какую отчетность сдавать в фондыe) Штрафыf) Что изменится для обособленных подразделений