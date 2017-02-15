Вебинар: Подготовка сведений по страховым взносам за 2016 год и новое в страховых взносах в 2017 году
15.02.17 19:55
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На вебинаре "Подготовка сведений по страховым взносам за 2016 год и новое в страховых взносах в 2017 году" от "1С:Сервистренд" рассмотрены вопросы:
a) Особенности сдачи отчетности в ПФР за 2016 год в «1С»
b) Облагаемый объект, облагаемая база и сумма взносов
c) Какую отчетность сдавать в ИФНС
d) Какую отчетность сдавать в фонды
e) Штрафы
f) Что изменится для обособленных подразделений