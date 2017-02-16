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Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности

16.02.17 11:44
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Минтруд внес изменения в Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Приказ от 25.01.2017 № 75н официально опубликован вчера.

Поправки внесены в связи с изменением законодательства. Напомним, что с этого года в случае неподтверждения страхователем основного вида деятельности до 15 апреля, ему будет присвоен наивысший класс профессионального риска в соответствии с кодами по ОКВЭД, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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