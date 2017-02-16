Только в 8 городах Ярославской области предусмотрена обязательная передача фискальных документов в налоговые органы в электронной форме

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Управление ФНС по Ярославской области сообщает, что Постановлением Правительства Ярославской области от 01.02.2017 № 59-п утвержден перечень местностей области, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающим обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. В перечень, утвержденный постановлением Правительства области, включены все населенные пункты области, за исключением 8 городов: г.Ярославль, г.Переславль-Залесский, г.Рыбинск, г.Гаврилов-Ям, г.Данилов, г.Ростов, г.Тутаев, г.Углич.



Критерием определения отдаленных от сетей связи местностей является численность населения до 10 тысяч человек.