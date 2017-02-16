В Астраханской области утвердили перечень местностей, где можно не применять кассовую технику

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Правительства Астраханской области утвердило перечень отдаленных и труднодоступных местностей, на территории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику. Постановление от 08.02.2017 № 31-П опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

В области так же утвержден перечень местностей, где можно не применять ККТ в режиме онлайн.

Нпоминаем, что применять ККТ с 31 марта обязаны все организации и ИП, торгующие алкоголем (в т.ч. и пивом). Даже если они торгуют в местностях, где можно не применять кассовую технику.