Порядок применения льготы по налогу на имущество организаций для объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность

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Управление ФНС г.Москвы на своем сайте разъясняет, как применять льготу по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

Такое освобождение предусмотрено пунктом 21 статьи 381 НК РФ, – в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ, или в отношений вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.



В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся, в частности установление правил определения классов энергетической эффективности товаров, многоквартирных домов; определение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.



В отношении объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, принципы и правила определения производителями и импортерами энергетической эффективности товара регламентированы постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».



Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 утверждены «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам; определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», согласно которым класс энергетической эффективности подлежит обязательному установлению в отношении многоквартирных домов, а также может быть установлен по решению застройщика или собственника в отношении иных зданий (строений, сооружений).



Таким образом, по смыслу нормы пункта 21 статьи 381 НК РФ налоговая льгота по налогу на имущество организаций может применяться в отношении вновь вводимых объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе зданий, имеющих высокий класс энергетической эффективности, при наличии на них энергетического паспорта.