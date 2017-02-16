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КФХ должны сдать в ПФР форму РСВ-2 до 1 марта 2017 года

16.02.17 15:19
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На начало 2017 года в Москве и Московской области зарегистрированы 2 193 крестьянских (фермерских) хозяйств. Они производят мясо-молочную продукцию, овощи, фрукты, зелень, продукты птицеводства, пчеловодства, растениеводства, которая реализуется в магазинах столицы и области.

Согласно федеральному законодательству КФХ обязаны представлять в установленном порядке в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту учёта расчёты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-2. Срок представления отчёта - до 1 марта года, следующего за отчётным периодом (годом).

Представление отчетности необходимо для того, чтобы страховые взносы были своевременно и в полном объеме разнесены на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц – главы и работников КФХ. Несоблюдение сроков отчетности и неуплата страховых взносов ведет к нарушению пенсионных прав главы и членов КФХ, а также влечет за собой финансовые санкции в соответствии с действующим законодательством.

В связи с этим Отделение ПФР по г. Москве и Московской области напоминает всем руководителям хозяйств, до сих пор не представившим отчёты по форме РСВ-2, представить их до 1 марта 2017 года.

Напомним, в связи с передачей функций администрирования страховых взносов от ПФР в ФНС, расчеты за отчетные периоды, начиная с 2017 года, необходимо будет представлять в территориальные налоговые органы.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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