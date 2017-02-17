Сотрудники, работающие по трудовому договору за границей, самостоятельно уплачивают НДФЛ

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Работники организации выполняют работы по трудовым договорам за пределами РФ. Что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/3270 от 24.01.2017.

Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 НК РФ вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации относится к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации.

В случае если сотрудники организации - получатели доходов в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации признаются налоговыми резидентами РФ, исчисление, декларирование и уплату НДФЛ они производят самостоятельно по завершении налогового периода.

Таким образом, в отношении доходов сотрудников организации в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, полученных от источников за пределами РФ, организация-работодатель не признается налоговым агентом.