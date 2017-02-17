Минфин пояснил порядок проведения выездной проверки физлиц и ИП

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Налоговые органы вправе проводить в установленном порядке выездные налоговые проверки налогоплательщиков - физических лиц, в том числе за период осуществления налогоплательщиком предпринимательской деятельности.

НК не предусмотрено вынесение нескольких решений для проведения ВНП физического лица: в качестве ИП и в качестве лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность.

ВНП в отношении одного налогоплательщика может проводиться по одному или нескольким налогам.

При выявлении налоговым органом в ходе выездной налоговой проверки нарушений законодательства о налогах и сборах документально подтвержденные факты всех выявленных нарушений должны быть отражены в акте выездной налоговой проверки.

Взыскание причитающегося к уплате ИП налога осуществляется в соответствии со статьей 46 НК за счет его денежных средств на счетах налогоплательщика в банках.

Взыскание налогов с физического лица, не являющегося ИП, осуществляется в порядке, установленном статьей 48 НК.

Эти и другие нюансы в части ВНП Минфин разъяснил в письме № 03-02-08/3210 от 24.01.2017.