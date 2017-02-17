Минэкономразвития утвердило форму свидетельства для резидентов территории опережающего социально-экономического развития

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Министерства экономического развития РФ приказом от 19.12.2016 № 815 утвердило формусвидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа.

Приказ зарегистрирован в Минюсте 15 февраля 2017 года и официально опубликован на портале НПА.