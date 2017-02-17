В Саратовской области утвердили перечень местностей, где можно применять ККТ без онлайн-режима

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Правительство Саратовской области утвердило перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. Постановление от 13.02.2017 № 52-П опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Следует иметь ввиду, что применяемая пользователями ККТ, в том числе в автономном режиме, должна соответствовать новым требованиям, то есть обеспечивать запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, которые будут передаваться в налоговые органы при перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя и снятии с регистрационного учета ККТ, которая применялась в автономном режиме, на бумажном носителе или через кабинет контрольно-кассовой техники. Об этом ранее предупреждало Управление ФНС по Владимирской области.