Бухгалтер тщетно пытается найти работу в Москве

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Читательница нашего форума в огорчении констатировала, что найти работу в Москве, увы, непросто. Неужели в таком большом городе нет подходящих вакансий?

Женщина имеет небольшой опыт работы бухгалтером в одной из стран СНГ. Понимая, что в России существуют свои особенности налогового учета, она не претендует на должность самостоятельного бухгалтера и готова для начала поработать помощником.

Но вот досада! Поиски работы не приносят результата. «Почему так?» - в отчаянии вопрошает наша читательница.

С начала этого года активно ищу работу помощником бухгалтера. И даже не знаю, либо кризис на столько сильно затянул всю страну, что просто дальше некуда, либо , я не там ищу??

…

ищу я работу помощником бухгалтера или бухгалтером на первичную документация. Но все мои попытки , тщетны. Ни ответа , ни привета. Неужели человеку имеющем не малое представление о бухучете, просто не реально найти работу в такой большой Москве!!!!???

- alusea

А вы, уважаемые жители и гости столицы, долго искали работу?

Дать совет нашей читательнице, а возможно, и предложить ей работу можно в теме форума «Прошу совета».