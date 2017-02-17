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ПФР пояснил, какой регномер должны указывать в отчетах ИП-работодатели

17.02.17 13:17
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В связи со сменой с 01.01.2017 администратора страховых взносов Федеральным законом от 03.07.2015 №250-ФЗ внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2017, в статью 11 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" в части регистрации страхователей в территориальных органах ПФР.

Согласно положениям статьи 11 Закона №167-ФЗ регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей в территориальных органах ПФР осуществляется на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре налогоплательщиков, поступающих из налоговых органов.

Таким образом, начиная с 01.01.2017, регистрация индивидуальных предпринимателей - работодателей в заявительном порядке в качестве страхователей не предусмотрена.

Следовательно, при предоставлении отчетности в отношении наёмных работников в органы Пенсионного фонда после 01.01.2017:

• индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в органах Пенсионного фонда в качестве индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты физическим лицам (то есть работодателей) до 01.01.2017, указывают в отчётности регистрационный номер страхователя, полученный при регистрации в органе ПФР в качестве индивидуального предпринимателя – работодателя;

• индивидуальные предприниматели, организовавшие свою деятельность, связанную с деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, в статусе работодателя после 01.01.2017, указывают регистрационный номер страхователя, полученный при постановке на учёт в качестве страхователя – индивидуального предпринимателя.

Такие разъяснения дает отделение ПФР по Томской области.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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