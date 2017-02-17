Отделение ПФР по Псковской области призывает граждан проверить своих работодателей

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Официальное трудоустройство и «белая» заработная плата – важные факторы, влияющие на размер будущей пенсии, напомнили в отделении ПФР по Псковской области.

Если же при оплате труда применяются «серые схемы», то страховые взносы на пополнение пенсионного счета работника или не поступают совсем, или поступают в минимальном размере. Проверить добросовестность своего работодателя можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.

Наиболее удобный способ проверить свой пенсионный счет – через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Если регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации нет, то справку можно предварительно заказать, а затем прийти за ней через 5 дней в Пенсионный фонд.

Если гражданин прошел полную регистрацию, то в Личном кабинете он может в режиме on-line посмотреть и распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета.

Также заказать выписку можно в офисах МФЦ, территориальных органах ПФР и через Единый портал государственных услуг.

Выписка из ИЛС позволяет проконтролировать полноту и своевременность перечисления страховых взносов, как текущим работодателем, так и бывшими; посмотреть, учтены ли различные периоды работы после 2002 года в стаж.

Напомним, зарегистрироваться либо подтвердить, восстановить учетную запись на портале госуслуг можно, в том чсиле, во всех учреждениях ПФР.