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Отчетность по персонифицированному учету по-прежнему подается в ПФР

17.02.17 14:45
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С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов от ПФР переданы в ФНС, и страхователям важно четко понимать: какую отчетность они теперь направляют в налоговые органы, а какую – в органы ПФР.

Ведение персонифицированного учета по-прежнему остается в полномочиях органов ПФР. Это означает, что страхователь должен будет представлять в органы ПФР следующие виды отчетности:

Ежемесячно: сведения о факте работы СЗВ-М за каждый месяц в срок не позднее 15 числа следующего месяца (п. 2.2 ст. 11 Закона №27-ФЗ). Если последний день для представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то ее можно сдать в ближайший следующий за ним рабочий день.

Ежеквартально: реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (форма ДСВ-3) в срок, не позднее 20 дней со дня окончания квартала (п. 2.1 ст. 11 Закона № 27-ФЗ)

Ежегодно: о страховом стаже работников (форма СЗВ-СТАЖ) за прошедший год (форма СЗВ-СТАЖ) в срок, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Впервые эти сведения надо представить за 2017 г. не позднее 01.03.2018 (п. 2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ)

При обращении застрахованного лица, подавшего заявление о назначении пенсии в течение трех календарных дней со дня обращения к страхователю – сведения о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении пенсии.

Отделение Пенсионного фонда России по Самарской области напоминает, что за нарушение сроков представления отчетности в ПФР, а также за неполноту и недостоверность представленных сведений организацию могут оштрафовать.

Напомним также, что предоставлять отчетность в ПФР можно в электронном виде. Для страхователей, которые подают сведения на 25 и более человек предоставление отчетности в электронном виде является обязанностью. За несоблюдение порядка представления отчетности в электронном виде организацию могут оштрафовать на 1 000 руб.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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