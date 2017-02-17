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Замглавы Общественного совета Минкультуры предложил ввести «культурный налог» на нефтегазовые компании

17.02.17 11:14
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Заместитель председателя Общественного совета при министерстве культуры Николай Бурляев предложил перечислять 1% доходов от экспорта российских углеводородов на поддержку культуры. Свое предложение он озвучил на заседании Общественного совета при Минкульте 16 февраля, подчеркнув, что уже высказывал это предложение, но ответа от министерства пока не получил.

«В целях реализации указа президента об основах реализации государственной культурной политики просить руководство Минкультуры обратиться к высшей государственной власти с предложением об отчислении 1% от продажи за рубеж российских углеводородов и других природных ресурсов в фонд, который необходимо создать при министерстве культуры, ответственность за который должен взять на себя Общественный совет», — заявил Николай Бурляев.

В разговоре с RNS он отметил, что этот фонд мог бы финансировать все культурные проекты в России, включая кино, и работать параллельно с уже существующим Фондом кино.

«Мы это еще будем обсуждать на Общественном совете. Пока это только предложение общественного совета, к его формированию мы будем привлекать юристов и тогда уже направим предложение министру культуры. Они (российские компании. — RNS) продают что-то за рубеж, 1% должен автоматически через Сбербанк и Казначейство перечисляться на счет фонда, это мгновенное отчисление», — пояснил RNS Бурляев.

За пределами Общественного совета Бурляев пока свое предложение не обсуждал, отметил он RNS.

«Для реализации этого предложения нужны изменения налоговой политики, это не уровень министерства культуры. Но, безусловно, если оно будет принято, культура будет только счастлива. Пока у нас предложения Бурляева не было. Если такое будет, мы будем обязаны его рассмотреть. Но правильно писать такое обращение не нам — это же все-таки налоговая политика», — сообщил RNS курирующий деятельность Общественного совета директор департамента контроля и кадров министерства культуры Владимир Аристархов.

«Мы приняли решение принять к сведению доклад о стратегических задачах Общественного совета при Минкультуры России. Конкретно по этим пунктам мы не принимали решения обязать министерство на них отвечать», — прокомментировал выступление Бурляева председатель Общественного совета Павел Пожигайло.

По данным ФТС, в 2016 году доходы от экспорта российской нефти составили $73 млрд, газа — $31 млрд. Таким образом, исходя из данных ФТС, по предложению Бурляева, Фонд культуры мог бы получать свыше $1 млрд в год.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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