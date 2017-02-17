Законопроект об электронных больничных листах готов ко второму чтению
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В случае принятия закона с 1 июля 2017 года бумажные и электронные больничные листы в России получат равную юридическую силу, сообщает пресс-служба Государственной думы.
Как сообщила член Комитета, депутат Татьяна Сапрыкина, в рамках пилотного проекта электронные больничные уже выдают некоторые учреждения Астраханской, Белгородской областей, Москвы, Крыма и Севастополя.
С принятием закона выдача электронных листков нетрудоспособности не будет повсеместной и обязательной. «Такая задача пока не ставится, - пояснила Т.Сапрыкина. - Регионы будут подключаться по мере готовности».
Предполагается, что в новой системе сначала начнут работать крупные медучреждения и крупные работодатели. «Хотя в перспективе возможен отказ от бумажных листков. Сегодня государство ежегодно тратит на них более 100 млн. рублей», - уточнила депутат.
все принимают и принимают законы депутаты, а потом часть депутатов становится предателями Так в чьих интересах принимаются законы....