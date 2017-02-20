В Бурятии определили населенные пункты, где можно не применять онлайн-ККТ

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Правительство Республики Бурятия определило перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. Постановлением от 15.02.2017 № 61 внесены изменения в ранее действовавшее постановление от 03.04.2001 № 119.

Утвержден не только новый перечень местностей, но и внесены изменения в прежний действующий - Перечень отдаленных или труднодоступных местностей, на территории которых можно осуществлять денежные расчеты с населением без применения ККМ.