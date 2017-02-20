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ФНС пояснила порядок регистрации ККТ без передачи фискальных данных

20.02.17 13:47
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Критерием определения отдаленных от сетей связи местностей для целей применения ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, является численность населения указанных местностей (для целей данного приказа численность населения не должна превышать 10 тысяч человек).

Следует отметить, что неутверждение органом государственной власти субъекта РФ перечня местностей, удаленных от сетей связи, свидетельствует об отсутствии в том или ином субъекте РФ указанных местностей.

При предоставлении после 01.02.2017 заявления о регистрации ККТ, содержащего сведения о режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов, налоговым органам необходимо произвести сверку данных, указанных в таком заявлении, с перечнем местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта РФ.

В случае установления факта несоответствия данных, указанных в заявлении о регистрации ККТ, а именно отсутствия адреса места установки ККТ, в перечне местностей, при одновременном указании в заявлении о регистрации сведений о применении регистрируемой ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, налоговые органы отказывают в регистрации такой контрольно-кассовой техники.

Эти и другие разъяснения относительно регистрации онлайн-ККТ ФНС дает в письме № ЕД-4-20/1435 от 27.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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