ФНС приглашает пользователей «Личного кабинета для физических лиц» принять участие в совершенствовании сервиса
20.02.17 12:44
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Пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС насчитывается уже 24 миллиона. Это большая аудитория, отметили в ФНС, уточнив, что хотели бы знать мнение налогоплательщиков о работе сервиса.
Чтобы оценить его удобство, простоту и наглядность предоставляемой информации, Федеральная налоговая служба просит граждан принять участие в опросе.
При входе в свой «Личный кабинет» размещена анкета с вопросами, ответы на которые займут не более пяти минут.
Это поможет налогвоой службе усовершенствовать сервис, ориентируясь на оценки и пожелания пользователей, и сделать «Личный кабинет» лучше.