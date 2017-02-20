Клерк.Ру
 

ФНС приглашает пользователей «Личного кабинета для физических лиц» принять участие в совершенствовании сервиса

20.02.17 12:44
Просмотров: 

Пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС насчитывается уже 24 миллиона. Это большая аудитория, отметили в ФНС, уточнив, что хотели бы знать мнение налогоплательщиков о работе сервиса.

Чтобы оценить его удобство, простоту и наглядность предоставляемой информации, Федеральная налоговая служба просит граждан принять участие в опросе.

При входе в свой «Личный кабинет» размещена анкета с вопросами, ответы на которые займут не более пяти минут.

Это поможет налогвоой службе усовершенствовать сервис, ориентируясь на оценки и пожелания пользователей, и сделать «Личный кабинет» лучше.

Федеральная налоговая служба

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «ФНС (Налоговая инспекция)»
Бухгалтерские новости
 
Сайт ФНС недоступен уже два часа
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «ФНС (Налоговая инспекция)»

Все семинары по теме ФНС (Налоговая инспекция)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения80
Аноним прокомментировал материал «Замглавы Общественного совета Минкультуры предложил ввести «культурный налог» на нефтегазовые компании»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
13:38
Аноним прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:36
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:34
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:30
Клерк
es-nk прокомментировал материал «Новички хотят за месяц выучиться на бухгалтера»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
13:14
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:12
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
13:10
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:10
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
13:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
13:03
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
12:57
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:55
Клерк
Liolina прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
12:44
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
12:36
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону»
12:33
Аноним прокомментировал материал «Курортный сбор на Кубани и в Крыму будут платить все приезжающие на срок более суток»
12:21
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
12:15
Аноним прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
12:09
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:07
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
11:58
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
11:55
Аноним прокомментировал материал «Депутаты предлагают запретить скидки на алкоголь»
11:54
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
11:53
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Коммунальщики пытались взыскать несуществующие долги десятилетней давности»
11:50
Аноним прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
11:47
Аноним прокомментировал материал «Эксперты просят вернуть бумажные свидетельства о праве собственности»
11:37
еще
 