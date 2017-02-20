Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок

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Необычная просьба нашей читательницы озадачила форумчан. Бухгалтер поведала, что у компании в 4 квартале были доходы. Расходов не было, а прибыль надо как-то уменьшить. Как же?

А что если проявить смекалку, сделать пару нужных проводок в учете, и вуа-ля, прибыли как не бывало?

Помогите как можно уменьшить прибыль (желательно проводками). В 4 кв. прошёл только доход.

- нат29

Поделиться советом с бухгалтером можно в теме форума «Нужна помощь по прибыли».