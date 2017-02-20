В Пензенской области пени по налогу на имущество физлиц начнут начислять после 1 мая

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Законодатели Пензенской области воспользовались правом перенести срок начала взимания пени по налогу на имущество физических лиц за 2015 год. Законом области от 16.02.2017 № 3016-ЗПО дата начала начисления пени на сумму недоимки установлена как 1 мая 2017 года.

Напомним, что перенести срок начала начисления пени возможно в тех регионах, где за 2015 год рассчитывали налог на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости. (пункт 41 статьи 75 Налогового кодекса). Таким правом уже воспользовались несколько регионов.