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В Пензенской области пени по налогу на имущество физлиц начнут начислять после 1 мая

20.02.17 13:16
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Законодатели Пензенской области воспользовались правом перенести срок начала взимания пени по налогу на имущество физических лиц за 2015 год. Законом области от 16.02.2017 № 3016-ЗПО дата начала начисления пени на сумму недоимки установлена как 1 мая 2017 года.

Напомним, что перенести срок начала начисления пени возможно в тех регионах, где за 2015 год рассчитывали налог на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости. (пункт 41 статьи 75 Налогового кодекса). Таким правом уже воспользовались несколько регионов.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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