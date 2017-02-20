Декларационная кампания-2017: что изменилось?

Просмотров:

Декларационная кампания 2017 года продлится до 2 мая. Это означает, что в указанный срок граждане должны подать декларацию о доходах, которые они получили в 2016 году.

Декларационная кампания – 2017 имеет ряд особенностей. Во-первых, больше не нужно представлять декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налоговым агентом. Речь идет о доходах, полученных с 2016 года. Налоговая на основании сведений от налоговых агентов самостоятельно начислит налог и направит уведомление на его уплату. Срок уплаты налога по уведомлению – не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Об этом напомнили в УФНС по Саратовской области.

Во-вторых, вводится расчет НДФЛ по новым правилам для лиц, продавших недвижимое имущество, приобретенное после 1 января 2016 года. Если доход от продажи объекта недвижимости существенно ниже его реальной стоимости, то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

По-прежнему подают декларацию получившие дорогие подарки или доход от зарубежных источников, выигравшие лотерею, сдававшие имущество в аренду. Обязанность также возложена на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов и других частных «практиков». Продавший в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, также обязан подать декларацию.