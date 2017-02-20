Клерк.Ру
 

Декларационная кампания-2017: что изменилось?

20.02.17 14:17
Просмотров: 

Декларационная кампания 2017 года продлится до 2 мая. Это означает, что в указанный срок граждане должны подать декларацию о доходах, которые они получили в 2016 году.

Декларационная кампания – 2017 имеет ряд особенностей. Во-первых, больше не нужно представлять декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налоговым агентом. Речь идет о доходах, полученных с 2016 года. Налоговая на основании сведений от налоговых агентов самостоятельно начислит налог и направит уведомление на его уплату. Срок уплаты налога по уведомлению – не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Об этом напомнили в УФНС по Саратовской области.

Во-вторых, вводится расчет НДФЛ по новым правилам для лиц, продавших недвижимое имущество, приобретенное после 1 января 2016 года. Если доход от продажи объекта недвижимости существенно ниже его реальной стоимости, то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

По-прежнему подают декларацию получившие дорогие подарки или доход от зарубежных источников, выигравшие лотерею, сдававшие имущество в аренду. Обязанность также возложена на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов и других частных «практиков». Продавший в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, также обязан подать декларацию.

Федеральная налоговая служба

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Физлица-нерезиденты, не имеющие места жительства в РФ, сдают 3-НДФЛ по месту учета источника дохода
 
Бухгалтерские новости
 
УФНС России по Забайкальскому краю опубликовало образцы заполнения деклараций 3-НДФЛ
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения88
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы в 2017 году или второе пришествие ЕСН не состоялось»
14:19
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
14:18
Аноним прокомментировал материал «Обзор: подходит ли облако 1С для бухгалтера?»
14:15
Аноним прокомментировал материал «Обзор: подходит ли облако 1С для бухгалтера?»
14:13
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
14:10
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы в 2017 году или второе пришествие ЕСН не состоялось»
14:07
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
14:06
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
14:02
Клерк
Katerina. прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
14:01
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы в 2017 году или второе пришествие ЕСН не состоялось»
13:52
Аноним прокомментировал материал «Замглавы Общественного совета Минкультуры предложил ввести «культурный налог» на нефтегазовые компании»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
13:38
Аноним прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:36
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:34
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:30
Клерк
es-nk прокомментировал материал «Новички хотят за месяц выучиться на бухгалтера»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
13:14
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:12
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
13:10
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:10
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
13:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
13:03
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
12:57
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:55
Клерк
Liolina прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
12:44
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
12:36
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону»
12:33
Аноним прокомментировал материал «Курортный сбор на Кубани и в Крыму будут платить все приезжающие на срок более суток»
12:21
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
12:16
еще
 