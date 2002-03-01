Клерк.Ру
 

Как получить новое (повторное) Свидетельство ИНН: советы от владимирских налоговиков

20.02.17 14:44
Просмотров: 

При изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения, а также, при утрате Свидетельства о постановке на учет, физическому лицу выдается  новое (повторное) Свидетельство с указанием в нем присвоенного ранее ИНН, напоминает Управление ФНС по Владимирской области.

Для получения нового (повторного) Свидетельства необходимо обратиться в любой налоговый орган по своему выбору с заявлением о постановке на учет (форма № 2-2-Учет). В случае невозможности посещения налогового органа есть возможность заполнить заявление о постановке на учет в электронном виде, на портале ФНС РФ, с использованием сервиса "Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации".

После подачи заявления в электронном виде на адрес электронной почты придет сообщение с указанием регистрационного номера заявления, сроком получения Свидетельства, адресом, телефоном и графиком работы налогового органа и документов, необходимых для получения Свидетельства. Налогоплательщик, обратившийся в налоговый орган после окончания срока получения Свидетельства, должен будет подать новое заявление, так как онлайн - заявление аннулируется.

За повторную выдачу Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе взимается государственная пошлина в размере 300 руб. (пп. 132 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). При этом за выдачу нового Свидетельства в случаях изменения фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения гражданина госпошлина не взимается.

Следует иметь ввиду, что получить повторно Свидетельство (в случае утраты или утери) налогоплательщик может только при личном посещении налогового органа.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
ФНС утвердила формы для постановки на учет плательщиков страховых взносов
 
Бухгалтерские новости
 
С 1 января получить ИНН можно в любом налоговом органе независимо от места регистрации
 
Бухгалтерские новости
 
Отказаться от ИНН по религиозным убеждениям нельзя
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения139
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:59
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:57
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
19:30
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
19:22
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
19:19
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:19
Аноним прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
19:04
Аноним прокомментировал материал «Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам»
18:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:39
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:38
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:38
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
18:33
Аноним прокомментировал материал «МИ ФНС №5 по Республике Саха: через МФЦ можно получить ИНН и зарегистрироваться в качестве ИП»
18:27
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:21
Аноним прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
18:09
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
17:57
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
17:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
17:44
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
17:32
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
17:20
Клерк
Яничка прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
17:17
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Андрей Бельянинов, бывший глава Федеральной таможенной службы»
17:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
16:57
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
16:47
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
16:38
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
16:36
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
16:34
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
16:27
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
16:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
16:14
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СТРОЙИНВЕСТ"»
15:47
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Перечень необходимых документов для возврата налога при покупке недвижимого имущества»
15:40
еще
 