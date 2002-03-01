Как получить новое (повторное) Свидетельство ИНН: советы от владимирских налоговиков

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При изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения, а также, при утрате Свидетельства о постановке на учет, физическому лицу выдается новое (повторное) Свидетельство с указанием в нем присвоенного ранее ИНН, напоминает Управление ФНС по Владимирской области.



Для получения нового (повторного) Свидетельства необходимо обратиться в любой налоговый орган по своему выбору с заявлением о постановке на учет (форма № 2-2-Учет). В случае невозможности посещения налогового органа есть возможность заполнить заявление о постановке на учет в электронном виде, на портале ФНС РФ, с использованием сервиса "Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации".



После подачи заявления в электронном виде на адрес электронной почты придет сообщение с указанием регистрационного номера заявления, сроком получения Свидетельства, адресом, телефоном и графиком работы налогового органа и документов, необходимых для получения Свидетельства. Налогоплательщик, обратившийся в налоговый орган после окончания срока получения Свидетельства, должен будет подать новое заявление, так как онлайн - заявление аннулируется.



За повторную выдачу Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе взимается государственная пошлина в размере 300 руб. (пп. 132 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). При этом за выдачу нового Свидетельства в случаях изменения фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения гражданина госпошлина не взимается.



Следует иметь ввиду, что получить повторно Свидетельство (в случае утраты или утери) налогоплательщик может только при личном посещении налогового органа.