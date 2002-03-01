Налоговые поступления в Краснодарском крае в прошедшем году выросли на 11,2%

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В Управлении ФНС по Краснодарскому краю подвели итоги прошедшего года.

«В 2016 году в консолидированный бюджет края поступило более 190 млрд рублей налоговых доходов. Рост к 2015 году составил 111,2 % или 19 млрд рублей», - сообщил руководитель УФНС России по Краснодарскому краю Алексей Семенов, выступая на итоговой коллегии 17 февраля.

Доля Краснодарского края в общем объеме поступлений в региональные бюджеты в ЮФО составила 41%.



Около 41% от общего объема налоговых поступлений консолидированного бюджета края обеспечено налогом на доходы физических лиц: поступило более 77 млрд рублей с ростом 105,3% к 2015 году.



На администрировании этого налога положительно отразилось введение в 2016 году налоговой отчетности 6-НДФЛ, которая позволила оперативно выявить и взыскать 800 млн рублей налоговой задолженности. Недоимка по НДФЛ по итогам 2016 года снижена на 90 млн рублей, несмотря на введение начислений текущих платежей.



Более 2 млрд рублей НДФЛ дополнительно поступило за счет контрольной работы налоговых органов (990 млн рублей) и работы межведомственных комиссий (1,1 млрд рублей).



В результате контрольной работы за последние 2 года, при снижении доначислений по выездным проверкам в 1,5 раза, поступления увеличились на 16% - с 3,8 до 4,4 млрд рублей. Таким образом, уровень взыскания вырос с 38,3 до 92,4%, тогда как по России он равен 57%, а по ЮФО - 67%.



По решениям камеральных проверок уровень поступлений в 2016 году вырос на 320 млн рублей и достиг 1 млрд 147 млн рублей. Доля поступлений по камеральным проверкам составила 20,5%, что соответствует среднероссийскому уровню.