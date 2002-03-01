ИП, несвоевременно оплативший патент, продолжит применять ПСН

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С 01.01.2017 ИП считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на ОСНО (на УСН, ЕСХН) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, только в двух случаях:

1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации в рамках ПСН превысили 60 млн рублей;

2) если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено несоответствие требованию по средней численности наемных работников.

При этом ИП, нарушивший срок уплаты налога, продолжает применять ПСН с обязательством уплаты суммы налога по ПСН, исчисленной и указанной в патенте, и пеней и штрафа, исчисленных за просрочку платежа.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-19-3/19@ от 06.02.2017.