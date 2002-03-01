ФНС: пользователи MacOS теперь могут установить неквалифицированную электронную подпись в Личном кабинете налогоплательщика

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Расширены возможности получения усиленной неквалифицированной электронной подписи (НЭП) для налогоплательщиков-физических лиц, сообщает пресс-служба ФНС РФ. Теперь установить НЭП можно и на компьютерах с операционной системой MacOS. При этом необходимо использование веб-браузеров Safari и Google Chrome последних версий.



До настоящего времени установить НЭП можно было только на компьютерах с операционными системами Microsoft Windows версий XP, Vista, 7, 8.