ФНС разъяснила порядок перемаркировки меховых изделий

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С 12.08.2016 оборот изделий из натурального меха без маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) запрещен.

В соответствии с пунктом 4 раздела I Правил реализации Пилотного проекта, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 N 787, товары, достоверные сведения о которых не переданы в информационный ресурс маркировки (ИР маркировки), считаются немаркированными.

В то же время при обнаружении несоответствия в описании маркированного товара, внесенного в ИР маркировки, и фактических характеристик товара, КиЗ, нанесенный на данный товар, подлежит списанию как испорченный, а указанный товар - перемаркировке.

Списание осуществляют на основании акта о порче (утере, уничтожении) КиЗ и представляют не позднее рабочего дня, следующего за датой составления акта, в ИР маркировки сведения, предусмотренные приложением N 3 к Правилам.

Далее в течение 20 рабочих дней и до предложения этих товаров для реализации (продажи), осуществляют перемаркировку товара.

Для этого необходимо в разделе "Списание КиЗ" в Личном кабинете ИР маркировки осуществить выбраковку маркированных КиЗ, содержащих ошибочные сведения, после этого в разделе "Перемаркировка товара" выделить поле "Ошибочная маркировка" при создании документа о перемаркировке и перемаркировать данный товар индивидуализированными КиЗ с корректными описаниями товаров.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-19/1852@ от 02.02.2017.