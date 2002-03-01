Клерк.Ру
 

ФНС разъяснила порядок перемаркировки меховых изделий

21.02.17 13:47
Просмотров: 

С 12.08.2016 оборот изделий из натурального меха без маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) запрещен.

В соответствии с пунктом 4 раздела I Правил реализации Пилотного проекта, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 N 787, товары, достоверные сведения о которых не переданы в информационный ресурс маркировки (ИР маркировки), считаются немаркированными.

В то же время при обнаружении несоответствия в описании маркированного товара, внесенного в ИР маркировки, и фактических характеристик товара, КиЗ, нанесенный на данный товар, подлежит списанию как испорченный, а указанный товар - перемаркировке.

Списание осуществляют на основании акта о порче (утере, уничтожении) КиЗ и представляют не позднее рабочего дня, следующего за датой составления акта, в ИР маркировки сведения, предусмотренные приложением N 3 к Правилам.

Далее в течение 20 рабочих дней и до предложения этих товаров для реализации (продажи), осуществляют перемаркировку товара.

Для этого необходимо в разделе "Списание КиЗ" в Личном кабинете ИР маркировки осуществить выбраковку маркированных КиЗ, содержащих ошибочные сведения, после этого в разделе "Перемаркировка товара" выделить поле "Ошибочная маркировка" при создании документа о перемаркировке и перемаркировать данный товар индивидуализированными КиЗ с корректными описаниями товаров.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-19/1852@ от 02.02.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Участники пилотного проекта по маркировке меха могут получить регистрационные номера GS1 на льготных условиях
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС внедрила новый сервис в рамках пилотного проекта по маркировке меховых изделий
 
Бухгалтерские новости
 
Пилотный проект по маркировке меха продлен до 31 декабря 2018 года
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС дала разъяснения по маркировке остатков меховых товаров
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения109
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «Минфин планирует понизить ставку страховым по взносам и увеличить - по НДС»
13:49
Аноним прокомментировал материал «10 и 1 «если» при заполнении 6-НДФЛ за 2016 год»
13:45
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафуют на 1,5 млн рублей»
13:45
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «Предлагается запретить вынесение судебных приказов по сделкам, совершенным в простой письменной форме»
13:43
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «Бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону»
13:39
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
13:36
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
13:10
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
13:04
Аноним прокомментировал материал «Сборщиков макулатуры могут заставить платить НДФЛ»
13:03
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Минтруд держит на контроле ситуацию с сокращением мест на "АвтоВАЗе"»
13:02
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
13:01
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
13:00
Клерк
ИП-бухгалтер прокомментировал материал «10 и 1 «если» при заполнении 6-НДФЛ за 2016 год»
12:59
Клерк
Ильинка прокомментировал материал «ИП не вправе заниматься торговлей крепкого алкоголя»
12:53
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
12:50
кво
Вислоухая прокомментировал материал «За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафуют на 1,5 млн рублей»
12:47
Клерк
yante прокомментировал материал «Отделение ПФР по Псковской области призывает граждан проверить своих работодателей»
12:36
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
12:33
Аноним прокомментировал материал «За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафуют на 1,5 млн рублей»
12:33
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
12:29
Аноним прокомментировал материал «За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафуют на 1,5 млн рублей»
12:26
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ИП КОРКИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ»
12:24
Аноним прокомментировал материал «Отделение ПФР по Псковской области призывает граждан проверить своих работодателей»
12:17
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
12:12
Клерк
Ильинка прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
12:12
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
11:58
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
11:54
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
11:51
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
11:49
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
11:49
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
11:44
Аноним прокомментировал материал «Новый ОКОФ»
11:39
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
11:38
Аноним прокомментировал материал «ИП, несвоевременно оплативший патент, продолжит применять ПСН»
11:29
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
11:27
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
11:04
еще
 