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При увольнении пенсионера разница в 1 день может привести к задержке индексации пенсии на 1 месяц

21.02.17 11:47
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Посетительница нашего форума интересуется – как и когда лучше уволиться новоиспеченной пенсионерке, чтобы это было максимально выгодно. Женщина достигла пенсионного возраста в сентябре прошлого года, но пока еще работает и собирается уволиться в апреле 2017 года.

Помогите, пожалуйста, советом.
Моей мама в сентябре 2016 исполнилось 55 лет, но она продолжает работать.
в 1 апреля планирует уволиться.
Подскажите, как выгоднее писать заявление: по собственному желанию, или в связи с выходом на пенсию?
и еще, мама говорит, что слышала, если человек последние 5 лет отработал на одном месте, то пенсию перерассчитывают.
Правда ли это?
- katia.cleimenowa

Как пояснил один из постоянных читателей нашего форума с ником Старый ворчун, выгоднее будет уволиться не 01.04, а 31.03, так как разница всего в 1 день на целый месяц сдвинет период индексации назначенной пенсии.

Напомним, работающим пенсионерам индексация пенсии не производится, а после увольнения она индексируется только спустя 4 месяца. Накануне на нашем сайте завершился опрос на эту тему, большинство участников которого высказались за отмену отчета по форме СЗВ-М и за индексацию для всех пенсионеров, в том числе и работающих.

Дать совет нашей читательнице или поделиться своим опытом увольнения в связи с выходом на пенсию можно в теме форума «выход на пенсию. как выгоднее уволиться».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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