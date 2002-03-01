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Когда учесть расходы, подтвержденные в следующем налоговом периоде: мнение ФНС разошлось со мнением нижестоящей инспекции

21.02.17 12:49
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В декабре 2012 года налогоплательщику оказаны транспортные услуги, и соответственно расходы на их оплату налогоплательщик учел при исчислении налога на прибыль организаций за 2012 год. Однако акт об оказании этих услуг был оформлен в январе 2013 года. В связи с этим налоговый орган посчитал, что данные расходы необходимо учитывать уже при исчислении налога на прибыль за 2013 год, то есть за тот налоговый период, когда они и были оформлены.

Федеральная налоговая служба признала вывод налогового органа неправомерным, сообщает пресс-служба ведомства. В соответствии с нормами бухгалтерского законодательства первичный учетный документ может быть составлен как при совершении хозяйственной операции, так и после ее окончания. Следовательно, оформление налогоплательщиком актов оказания транспортных услуг за декабрь 2012 года в январе 2013 года не противоречило нормам закона.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения при методе начисления, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они совершены, независимо от фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.

Таким образом, учитывая, что транспортные услуги фактически оказаны в декабре 2012 года, налогоплательщик мог учесть расходы при исчислении налога на прибыль организаций за 2012 год.

Федеральная налоговая служба

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