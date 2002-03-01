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ФСС является налоговым агентом при выплате пособий в регионах с "пилотным" проектом

21.02.17 13:13
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В регионах, в которых введен пилотный проект по выплате пособий по временной нетрудоспособности напрямую гражданам, Фонд социального страования является налоговым агентом по НДФЛ. На данный момент таких регионов двадцать.

В каждом случае выплаты пособий непосредственно физическим лицам, ФСС удерживает соответствующую сумму НДФЛ и перечисляет ее в бюджет по месту своей регистрации. Соответственно, Фонд социального страхования не позднее 1 апреля текущего года должен представить в налоговый орган по месту своей регистрации справки ф.2-НДФЛ на каждое физическое лицо, получившее в 2016 году пособие.

Такие разъяснения приведены на сайте Управления ФНС Ульяновской области. Особое внимание налоговики акцентируют на том, что о доходах, полученных от ФСС, не следует забывать гражданам, обязанным отчитываться о доходах (например, государственным служащим).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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