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Прожиточный минимум в Ленинградской области составил 9 211 рублей

21.02.17 17:33
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Прожиточный минимум на душу населения в Ленинградской области в 4 квартале 2016 года составил 9 211 рублей, что на 103 рубля больше, чем в 3 квартале. Постановление Правительства Ленинградской области от 13.02.2017 № 20 опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Прожиточный минимум трудоспособного населения установлен в размере 9 778 рублей, детей - 9 015 рублей, пенсионеров - 8 022 рубля.

Отметим, что в большинстве регионов прожиточный минимум в 4 квартале наоборот, уменьшился.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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