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В Новосибирской области изменены перечни недвижимости облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости

21.02.17 14:16
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Управление ФНС по Новосибирской области сообщает, что департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области исключены отдельные объекты из Перечней объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц определяется как кадастровая стоимость, на 2015, 2016 и 2017 годы.

Управление публикует перечни объектов недвижимости, облагаемых от кадастровой стоимости, на 2015, 2016 и 2017 годы.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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