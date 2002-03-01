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В Подмосковье растет количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения

21.02.17 14:46
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За 2016 год количество выданных индивидуальным предпринимателям патентов  в Подмосковье составило более 54 тысяч, увеличившись по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза. Такую статистику приводит УФНС Московской области.

Традиционно наибольшей популярностью патентная система налогообложения пользуется среди предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, ими получено 33658 патентов, что составляет 63% от общего числа.

Активно применяется патентная система теми, кто оказывает услуги по перевозке грузов, им выдано 2726 патентов, на перевозку пассажиров - 998 патентов. Предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, выдано 1437 патентов, оказывающим парикмахерские и косметические услуги – 1643 патента.

Из года в год растет количество граждан, зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей и сдающих в аренду принадлежащие им помещения, земельные участки. В прошедшем году по этому виду деятельности получено 3150 патентов, в 2015 году их было 2399, в 2014 - 1588 патентов.

С 2015 года в соответствии с Законом Московской области от 09.04.2015 №48/2015-ОЗ в регионе введены «налоговые каникулы». Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели при получении патента вправе применять налоговую ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации в качестве предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

В 2016 году с «нулевой» налоговой ставкой предпринимателям, осуществляющим деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению, выдан 2251 патент.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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