Утвержден порядок изменения налоговыми органами срока уплаты налоговых платежей
21.02.17 15:13
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Приказом Федеральной налоговой службы от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@ утвержден Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами.
О возможности изменения сроков уплаты налоговых платежей написано в статье 61 Налогового кодекса. Там же, в пункте 8 статьи 61, указано, что такие изменения производятся согласно порядку, определяемому ФНС РФ.
Для получения отсрочки предоствляется:
- заявление (рекомендуемая форма приведена в документе);
- документы, перечисленные в пункте 5 статьи 64 НК РФ;
Порядок так же применяется при получении налогового инвестиционного кредита (статья 67 Налогового кодекса).
Обратите внимание, что отсрочку получить не так просто. Организация имеет право на неё претендовать в следующих случаях:
- ей нанесен ущерб чрезвычайными обстоятельствами (стихийным бедствием, технологической катастрофой и т.п.);
- задержано бюджетное финансирование или оплата выполненного государственного (муниципального) заказа в сумме, достаточной для уплаты налогов;
- при единовременной уплате налога могут возникнуть признаки банкротства;
- деятельность организации носит сезонный характер и указана в перечне (утв. постановлением Правительства РФ от 06.04.1999 N 382).