В Якутии утвердило три перечня для реализации закона о ККТ

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Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.02.2017 № 50 утверждены сразу три перечня в рамках реализации федерального закона 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

Утверждены перечни:

Ассортиментный перечень сопутствующих товаров, реализуемых в газетно-журнальных киосках без применения ККТ. Перечень отдаленных и труднодоступных местностей, в которых возможно не применять ККТ при условии выдачи документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом). Обязательные реквизиты документа указаны в пункте 3 статьи 2 закона 54-ФЗ. Перечень отдаленных от сетей связи местностей, в которых организации и ИП могут применять ККТ без передачи фискальных данных в режиме онлайн.

Постановление опубликовано на Официальном -интернет-портале правовой информации.