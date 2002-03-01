ФНС пояснила порядок применения пониженных тарифов взносов участниками СЭЗ в Крыму и Севастополе

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Для организаций и ИП, получивших статус участника свободной экономической зоны, применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов: на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5%, на обязательное медицинское страхование - 0,1%.

При этом упомянутые плательщики страховых взносов применяют пониженные тарифы страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника СЭЗ, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус.

В случае заключения плательщиком страховых взносов нескольких договоров об условиях деятельности в СЭЗ 10-летний период, в течение которого им будут применяться пониженные тарифы страховых взносов при осуществлении деятельности на основании договора об условиях деятельности в СЭЗ, исчисляется со дня внесения в единый реестр участников СЭЗ записи о включении этого плательщика в указанный реестр в связи с заключением первоначального договора об условиях деятельности в СЭЗ.

Исключением является ситуация, когда на момент заключения плательщиком страховых взносов второго договора об условиях деятельности в СЭЗ первый договор об условиях деятельности в СЭЗ был расторгнут или закончился срок его действия, на который он был заключен, в связи с чем плательщик страховых взносов был исключен из единого реестра участников СЭЗ.

В таком случае льготный период начнет заново исчисляться со дня внесения в единый реестр участников СЭЗ записи о включении этого плательщика в указанный реестр в связи с заключением второго договора об условиях деятельности в СЭЗ.

При этом пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении участников СЭЗ, получивших такой статус не позднее чем в течение 3 лет со дня создания СЭЗ.

Такие выводы содержатся в письме ФНС № БС-4-11/1934@ от 03.02.2017.