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Петербургское УФНС информирует о создании нового Общественного совета

21.02.17 16:51
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Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу объявило о начале процедуры формирования нового состава Общественного совета.

Задачей Общественного совета является содействие Управлению в обеспечении защиты и согласования интересов  граждан  Российской Федерации, общественных объединений, организаций, органов государственной власти при решении вопросов в сфере деятельности Управления.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан РФ, членов общественных объединений и организаций.

Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

Требования к общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета при ФНС России, и к кандидатурам в состав Общественного совета размещены в рубрике «Стандарт деятельности Общественного совета».

Необходимые документы и образцы желающие поучаствовать могут найти на сайте УФНС.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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