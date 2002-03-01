Минфин разъяснил порядок применения инвестиционного вычета по НДФЛ по валютным ценным бумагам

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При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет.

При определении финансового результата по операциям с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, в целях получения инвестиционного налогового вычета, доходы и расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ, действующему соответственно на дату фактического получения дохода и дату фактического осуществления расходов.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/6025 от 06.02.2017.