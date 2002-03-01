Клерк.Ру
 

Минфин разъяснил порядок применения инвестиционного вычета по НДФЛ по валютным ценным бумагам

22.02.17 12:44
Просмотров: 

При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет.

При определении финансового результата по операциям с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, в целях получения инвестиционного налогового вычета, доходы и расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ, действующему соответственно на дату фактического получения дохода и дату фактического осуществления расходов.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/6025 от 06.02.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтеру
 
Определение цены ценной бумаги в целях налогообложения
 
Бухгалтерские новости
 
Минфин пояснил, как считать НДФЛ при операциях с валютными ценными бумагами
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
Мнения71
Аноним прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
12:44
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
12:42
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
12:41
Аноним прокомментировал материал «10 и 1 «если» при заполнении 6-НДФЛ за 2016 год»
12:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
12:32
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
12:30
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
12:23
Аноним прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
12:21
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
12:20
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
12:19
Клерк
hub прокомментировал материал «Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
12:10
Клерк
Kristuha прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
12:02
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
11:52
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
11:49
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
11:46
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Минтруд держит на контроле ситуацию с сокращением мест на "АвтоВАЗе"»
11:44
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
11:32
Аноним прокомментировал материал «Переплату по НДФЛ можно зачесть в счет других налогов»
11:30
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Тест: Что изменилось в заполнении платежных поручений по страховым взносам в 2017 году?»
11:25
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях»
11:19
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
11:16
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
11:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд держит на контроле ситуацию с сокращением мест на "АвтоВАЗе"»
11:09
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
11:08
Клерк
hub прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
11:07
Клерк
Зимушка-Зима прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
11:02
Клерк
nadezhdap_kor прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
10:57
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
10:57
Аноним прокомментировал материал «Маркировка еды, таблеток и носков: чиновники залепят КИЗами все»
10:55
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
10:51
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
10:44
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «Снижение тарифа страховых взносов до 21% может привести к коллапсу пенсионной системы»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
10:04
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
09:50
еще
 