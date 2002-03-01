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Минфин поддерживает доведение МРОТ до регионального прожиточного минимума

22.02.17 13:14
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Минфин поддерживает доведение минимального размера оплаты труда в регионе до регионального прожиточного минимума.

«Мы тоже готовы это рассмотреть, потому что мы считаем, что регионализация МРОТ — это более справедливый подход. Как это делать? Наверное, федеральным законом, может быть, есть смысл утвердить регионализацию, Необходимо продумать порядок, как будем считать МРОТ», —  сказала RNS директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина.

Она подчеркнула, что повышение МРОТ до прожиточного минимума потребует дополнительных финансовых затрат.

«Это, конечно, потребует дополнительных затрат», — подчеркнула директор департамента.

За регионализацию МРОТ выступает Минтруд. По мнению министра труда и социальной защиты Максима Топилина, доведение МРОТ до регионального прожиточного минимума — «наиболее экономически взвешенный, обоснованный» подход. Ранее министр заявлял о необходимости обеспечить приближение МРОТ к региональному ПМ к осени 2017 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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