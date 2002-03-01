Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин представил 21 февраля на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме три обсуждаемых варианта повышения МРОТ до прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте министерства.



«Если мы хотим привязать минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимум, существует несколько конструкций, но мы должны понимать, что здесь не должно быть резких движений и по какой линейке мы движемся. Это важно для всех и прежде всего для работодателей. Например, с июля 2018 года мы планируем такое-то повышение, с 1 июля 2019 – такое-то…», – отметил Министр.



«Мы ведем переговоры с социальными партнерами по этому поводу в постоянном режиме. В последние два года нам удалось продвинуться. Мы восстановили соотношение МРОТ к ПМ до уровня 70%. Мы установили с 1 июля 2017 года МРОТ в размере 7800 рублей. Этот 70% уровня прожиточного минимума в целом по Российской Федерации», – рассказал Максим Топилин.



По мнению Министра, повышение МРОТ положительно сказалось на дифференциации доходов. «Когда мы провели серьезное повышение МРОТ, это очень существенно сократило дифференциацию в доходах, – сказал он. – У нас нет опасений, что повышение МРОТ негативно скорректирует соотношение заработных плат, нам кажется, что это будет все-таки позитивное сжатие».



Глава Минтруда России также отметил, что в Правительстве пока нет единого мнения по конструкции доведения МРОТ до ПМ. По его словам, с социальными партнерами и заинтересованными министерствами обсуждаются три основных варианта: установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума в среднем по Российской Федерации, установление минимального размера оплаты труда на уровне регионального прожиточного минимума в каждом регионе и введение почасовой заработной платы.



«Второй вариант представляется нам экономически более взвешенным и обоснованным, – сообщил Министр. – Эта конструкция, с точки зрения регионализации минимального размера оплаты труда, в большей степени соответствует солидарной позиции министерства труда, министерства экономического развития, министерства финансов».



По его словам, данный вариант наравне с другими требует тщательной совместной проработки.



«Нам представляется, что МРОТ может быть равен только региональному прожиточному минимуму. Тогда возникает проблема регионализации МРОТ, – пояснил глава Минтруда России. – Здесь нам с вами нужно будет проводить юридические консультации. Нигде в законодательстве не сказано, что МРОТ должен быть единым на всей территории Российской Федерации».