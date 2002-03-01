Клерк.Ру
 

Глава Минтруда представил в Госдуме три варианта повышения МРОТ

22.02.17 11:16
Просмотров: 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин представил 21 февраля на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме  три обсуждаемых варианта повышения МРОТ до прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Если мы хотим привязать минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимум, существует несколько конструкций, но мы должны понимать, что здесь не должно быть резких движений и по какой линейке мы движемся. Это важно для всех и прежде всего для работодателей. Например, с июля 2018 года мы планируем такое-то повышение, с 1 июля 2019 – такое-то…», – отметил Министр.

«Мы ведем переговоры с социальными партнерами по этому поводу в постоянном режиме. В последние два года нам удалось продвинуться. Мы восстановили соотношение МРОТ к ПМ до уровня 70%. Мы установили с 1 июля 2017 года МРОТ в размере 7800 рублей. Этот 70% уровня прожиточного минимума  в целом по Российской Федерации», – рассказал Максим Топилин.

По мнению Министра, повышение МРОТ положительно сказалось на дифференциации доходов. «Когда мы провели серьезное повышение МРОТ, это очень существенно сократило дифференциацию в доходах, – сказал он. – У нас нет опасений, что повышение МРОТ негативно скорректирует соотношение заработных плат, нам кажется, что это будет все-таки позитивное сжатие».

Глава Минтруда России также отметил, что в Правительстве пока нет единого мнения по конструкции доведения МРОТ до ПМ. По его словам, с социальными партнерами и заинтересованными министерствами обсуждаются три основных варианта: установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума в среднем по Российской Федерации, установление минимального размера оплаты труда на уровне регионального прожиточного минимума в каждом регионе и введение почасовой заработной платы.

«Второй вариант представляется нам экономически более взвешенным и обоснованным, – сообщил Министр. – Эта конструкция, с точки зрения  регионализации минимального размера оплаты труда, в большей степени соответствует солидарной позиции министерства труда, министерства экономического развития, министерства финансов».

По его словам, данный вариант наравне с другими требует тщательной совместной проработки.

«Нам представляется, что МРОТ может быть равен только региональному прожиточному минимуму. Тогда возникает проблема регионализации МРОТ, – пояснил глава Минтруда России. –  Здесь нам с вами нужно будет проводить юридические консультации. Нигде в законодательстве не сказано, что МРОТ должен быть единым на всей территории Российской Федерации».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»
Бухгалтерские новости
 
МРОТ должен стать региональным, чтоб приблизиться к прожиточному минимуму
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»

Все семинары по теме Заработная плата. Выплаты работникам
Рубрики
еще
»
Мнения55
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях»
11:19
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
11:16
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
11:12
Аноним прокомментировал материал «Как получить кредит на развитие малого бизнеса? Советы экспертов»
11:11
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд держит на контроле ситуацию с сокращением мест на "АвтоВАЗе"»
11:09
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
11:08
Клерк
hub прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
11:07
Клерк
Зимушка-Зима прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
11:02
Клерк
nadezhdap_kor прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
10:57
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
10:57
Аноним прокомментировал материал «Маркировка еды, таблеток и носков: чиновники залепят КИЗами все»
10:55
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
10:51
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
10:44
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «Снижение тарифа страховых взносов до 21% может привести к коллапсу пенсионной системы»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
10:04
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
09:50
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
09:46
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
09:34
Аноним прокомментировал материал «Минтруд держит на контроле ситуацию с сокращением мест на "АвтоВАЗе"»
09:33
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
09:32
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
09:30
Аноним прокомментировал материал «Снижение тарифа страховых взносов до 21% может привести к коллапсу пенсионной системы»
09:28
Аноним прокомментировал материал ««Ростех» выбран единственным разработчиком информационной системы госзакупок»
09:24
Аноним прокомментировал материал «Тренажер по расчету отпускных выплат»
09:21
Аноним прокомментировал материал «Тест: Что изменилось в заполнении платежных поручений по страховым взносам в 2017 году?»
09:14
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу»
09:14
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни»
09:07
Аноним прокомментировал материал «Коммунальщики пытались взыскать несуществующие долги десятилетней давности»
09:06
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ТЭК ЭКСПРЕСС № 1"»
08:58
Аноним прокомментировал материал «Маркировка еды, таблеток и носков: чиновники залепят КИЗами все»
08:57
Аноним прокомментировал материал «Снижение тарифа страховых взносов до 21% может привести к коллапсу пенсионной системы»
08:54
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
08:49
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
08:47
Аноним прокомментировал материал «Снижение тарифа страховых взносов до 21% может привести к коллапсу пенсионной системы»
08:39
Аноним прокомментировал материал «Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных»
08:34
еще
 