Налогоплательщики могут с помощью смартфона моментально оценить качество работы налоговиков

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ФНС России предлагает налогоплательщикам новый и удобный способ моментальной оценки качества оказания услуг в инспекциях. Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет отправлять свои предложения и замечания руководству налогового органа прямо со смартфона. Так, получив услугу в налоговом органе, налогоплательщик с помощью смартфона может считать QR-код, размещенный в операционном зале инспекции. После этого он напрямую отправляет свои замечания и предложения по качеству работы налоговиков на электронный ящик начальника инспекции в режиме реального времени.

В помещениях для приема и обслуживания налогоплательщиков территориальных налоговых органов в доступных для налогоплательщиков местах размещаются информационные плакаты с предложением оценки качества обслуживания и изображением QR-кода, в котором зашифрована уникальная ссылка на анкету для оценки заявителями качества обслуживания в налоговом органе, рассказали в УФНС по Ульяновской области.

Для перехода к анкете налогоплательщику необходимо считать QR-код любым приложением, позволяющим сканировать и декодировать QR-код, которое можно бесплатно скачать в магазинах приложений.

Ссылку можно ввести вручную с клавиатуры телефона, планшета или ноутбука текст ссылки в адресную строку браузера и перейти на страницу в сети Интернет, которая содержит анкету налогового органа. Текст ссылки размещается на информационных плакатах с предложением оценки качества обслуживания.

В анкете налогоплательщик может оценить качество обслуживания в налоговом органе (выбрать веселый смайлик/грустный смайлик) по следующим критериям:

а) доступность информации о получении услуги;

б) комфортность условий в инспекции;

в) длительность ожидания в очереди;

г) длительность обслуживания;

д) вежливость и компетентность сотрудников.

Также налогоплательщику предоставляется возможность написать отзыв, комментарий или предложение. Можно направить свой отзыв, комментарий или предложение без оценки качества обслуживания в налоговом органе по вышеуказанным критериям. Все оставленные заявителем оценки и отзывы обрабатываются в режиме реального времени.

Использование QR-технологии в реальном времени позволит руководству налоговых органов моментально получать обратную связь от налогоплательщиков и принимать оперативные решения в конкретных ситуациях. Таким образом, эта технология поможет налогоплательщикам принимать участие в улучшении качества работы налоговых органов.