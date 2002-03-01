Ставку НДФЛ могут повысить до 15%

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Варианты налогового маневра обсуждают Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина. Экономисты сходятся во мнении, что нагрузку на население можно повышать. Ставка НДФЛ может вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход, пишут «Ведомости».

Комбинация изменения налоговой нагрузки по НДФЛ, взносам и НДС обсуждается на совещаниях в правительстве с осени. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил к декабрю 2017 г. подготовить предложения по налоговой реформе – как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018–2024 гг.

В Минфине обсуждалось, в частности, повышение НДФЛ до 15%, из которых 6–8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение НДФЛ компенсируется снижением нагрузки на работодателей – с 30 до 21% ставки страховых взносов.

Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, а еще сделать НДС равным 21% и страховые взносы – тоже 21%.

В ЦСР обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума.

Обсуждаются и другие идеи – от введения плавающей ставки НДФЛ до предоставления регионам права утверждать собственные ставки.