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В реестр добавлены сведения о десяти новых моделях онлайн-ККТ

22.02.17 14:16
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Приказом ФНС России от 14.02.2017 г. № ЕД-7-20/183@  в реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о 10 новых моделях («POSprint FP510-Ф», «POSprint FP410-Ф», «ОРИОН-100Ф», «Меркурий-119Ф», «КАЗНАЧЕЙ ФА», «СП402-Ф», «СП101-Ф», «СП802-Ф», «ЧекВей77-Ф» и «АТОЛ 42ФС»), обеспечивающих передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.

Напоминаем, что с 31 марта 2017 года, при продаже алкогольных напитков (включая пиво), необходимо применять ККТ, даже если организация или ИП применяют специальные режимы, дающие право не применять кассовую технику до 1 июля 2018 года (ЕНВД и ПСН). Таково требование Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".



 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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