В Псковской области утвердили перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ, на 255 страницах

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Администрация Псковской области утвердила Перечень местностей, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Монументальный документ содержит 257 страниц (2 страницы постановления и 255 страниц самого перечня). Администрация решила перечислить абсолютно все деревни поименно, тогда как в других областях в перечень просто включали целые муниципальные образования.

Постановление от 17.02.2017 № 81 опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.