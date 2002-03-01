В Псковской области утвердили перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ, на 255 страницах
Администрация Псковской области утвердила Перечень местностей, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.
Монументальный документ содержит 257 страниц (2 страницы постановления и 255 страниц самого перечня). Администрация решила перечислить абсолютно все деревни поименно, тогда как в других областях в перечень просто включали целые муниципальные образования.
Постановление от 17.02.2017 № 81 опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.
И что этот перечень изменит для предпринимателей. От обязанности применять ККТ их не освободили и только разрешили данные с ККТ не передавать в электронном формате. А так как старые ККТ больше не регистрируются ФНС (с 01.02.2017г.), то им в любом случае придется покупать онлайн ККТ((((((( Да не будет затрат на связь и на ОФД, но НФД всё равно нужно купить, зарегистрировать КТТ всё равно нужно....