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В Псковской области утвердили перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ, на 255 страницах

22.02.17 16:30
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Администрация Псковской области утвердила Перечень местностей, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Монументальный документ содержит 257 страниц (2 страницы постановления и 255 страниц самого перечня). Администрация решила перечислить абсолютно все деревни поименно, тогда как в других областях в перечень просто включали целые муниципальные образования.

Постановление от 17.02.2017 № 81 опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
hub
, Белебей
Администрация Псковской области утвердила Перечень местностей, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

 И что этот перечень изменит для предпринимателей. От обязанности применять ККТ их не освободили и только разрешили данные с ККТ не передавать в электронном формате. А так как старые ККТ больше не регистрируются ФНС (с 01.02.2017г.), то им в любом случае придется покупать онлайн ККТ((((((( Да не будет затрат на связь и на ОФД, но НФД всё равно нужно купить, зарегистрировать КТТ всё равно нужно....

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Клерк
Kristuha прокомментировал материал «В Псковской области утвердили перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ, на 255 страницах»
16:45
Клерк
hub прокомментировал материал «В Псковской области утвердили перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ, на 255 страницах»
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