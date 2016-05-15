Тариф дополнительных взносов в ПФР зависит от результатов СОУТ

В случае если по результатам специальной оценки условий труда в отношении рабочего места физического лица, занятого на видах работ с особыми условиями труда, установлен итоговый класс условий труда допустимый (подкласс 2), то страховые взносы на ОПС по дополнительным тарифам, не начисляются (тариф – 0%).

Если работник числится занятым на видах работ с особыми условиями труда, и при этом в отношении его рабочего места по результатам специальной оценки условий труда установлен итоговый класс условий труда вредный (подкласс 3.1), то страховые взносы на ОПС начисляются по дополнительному тарифу в размере 2%.

Если работник не занят на видах работ с особыми условиями труда, то независимо от класса условий труда, установленного в отношении его рабочего места по результатам специальной оценки условий труда, страховые взносы на ОПС по дополнительным тарифам не начисляются.

В случае отсутствия результатов СОУТ на выплаты работникам, занятым на видах работ с особыми условиями труда, страховые взносы начисляются по дополнительным тарифам, предусмотренным соответственно пунктами 1 или 2 статьи 428 НК (9% или 6%).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-06/17278 от 24.03.2017.