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В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3

21.04.17 14:45
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ФНС в письме № БС-4-11/6940@ от 12.04.2017 пояснила вопрос представления расчета по страховым взносам при отсутствии выплат в пользу физлиц.

Налоговым Кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению Расчетов в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов - организаций выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в налоговый орган Расчет с нулевыми показателями.

Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщики страховых взносов должны включить в состав Расчета в соответствии с порядком заполнения:

- титульный лист;

- раздел 1 "Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов;

- подраздел 1.1 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование" и подраздел 1.2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование" приложения 1 к разделу 1;

- приложение 2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" к разделу 1;

- раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах".

В случае отсутствия какого-либо показателя количественные и суммовые показатели заполняются значением "0", в остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк.

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Мнения
 
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8 мнений
ИП 6%
Izem
, Москва

Странно, а многие сдавали (и я тоже) без третьего раздела, и в ИФНС сказали, что всё правильно. Правда, у меня не было застрахованных сотрудников, и кем заполнять 3 раздел, было непонятно. :)

ИП 6%
Izem
, Москва

Аноним, Вы писали:

И кому в 3 разделе ставить нули? Если нет выплат, нет стажа??

Да вот тут и непонятно... Судя по отзывам, без 3-го раздела принимают. Если нет застрахованных лиц, то и третий заполнить невозможно. Только если поставить прочерки везде. Вот, не знаю, даст 1С это сделать или нет... Но сомневаюсь я, ибо 1С берёт данные из своего справочника.

<b>Модератор</b>
бух2007
Вот, не знаю, даст 1С это сделать или нет... Но сомневаюсь я, ибо 1С берёт данные из своего справочника.

 

в 1С надо всех уволить 31.12.16. Тогда без 3 раздела можно сделать отчет
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