В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3
ФНС в письме № БС-4-11/6940@ от 12.04.2017 пояснила вопрос представления расчета по страховым взносам при отсутствии выплат в пользу физлиц.
Налоговым Кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению Расчетов в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов - организаций выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в налоговый орган Расчет с нулевыми показателями.
Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщики страховых взносов должны включить в состав Расчета в соответствии с порядком заполнения:
- титульный лист;
- раздел 1 "Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов;
- подраздел 1.1 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование" и подраздел 1.2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование" приложения 1 к разделу 1;
- приложение 2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" к разделу 1;
- раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах".
В случае отсутствия какого-либо показателя количественные и суммовые показатели заполняются значением "0", в остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк.
Странно, а многие сдавали (и я тоже) без третьего раздела, и в ИФНС сказали, что всё правильно. Правда, у меня не было застрахованных сотрудников, и кем заполнять 3 раздел, было непонятно.
И кому в 3 разделе ставить нули? Если нет выплат, нет стажа??
Аноним, Вы писали:
Да вот тут и непонятно... Судя по отзывам, без 3-го раздела принимают. Если нет застрахованных лиц, то и третий заполнить невозможно. Только если поставить прочерки везде. Вот, не знаю, даст 1С это сделать или нет... Но сомневаюсь я, ибо 1С берёт данные из своего справочника.