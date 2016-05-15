В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3

ФНС в письме № БС-4-11/6940@ от 12.04.2017 пояснила вопрос представления расчета по страховым взносам при отсутствии выплат в пользу физлиц.

Налоговым Кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению Расчетов в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов - организаций выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в налоговый орган Расчет с нулевыми показателями.

Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщики страховых взносов должны включить в состав Расчета в соответствии с порядком заполнения:

- титульный лист;

- раздел 1 "Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов;

- подраздел 1.1 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование" и подраздел 1.2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование" приложения 1 к разделу 1;

- приложение 2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" к разделу 1;

- раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах".

В случае отсутствия какого-либо показателя количественные и суммовые показатели заполняются значением "0", в остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк.